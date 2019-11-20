В Краснодаре будут судить замминистра природных ресурсов Кубани за вырубку деревьев

Прокуратура края передала в Ленинский районный суд Краснодара уголовное дело, заведенное на замминистра природных ресурсов региона, информирует пресс-служба ведомства. Он обвиняется в превышении должностных полномочий при выдаче разрешения на вырубку деревьев в Сочинском национальном парке.

Имя подозреваемого чиновника не называется, указана лишь дата рождения — 1968 год, по этому критерию среди замминистров природных ресурсов Кубани подходит Дмитрий Медянцев, работавших в ведомстве с 2015 года.

По версии следствия, чиновник при назначении деревьев в рубку и заключении договоров купли-продажи лесных насаждений, умышленно нарушал условия проекта освоения лесов Сочинского нацпарка. На этой территории не разрешена заготовка древесины, а любая деятельность, противоречащая целям и задачам национального парка исключена. Ущерб заповеднику оценен в 304 млн. руб.

Максимальная санкция по инкриминируемой подозреваемому п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение действий явно выходящих за пределы полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества или государства, с причинением тяжких последствий) составляет 10 лет.

Сейчас подозреваемый отстранен от занимаемой должности, на его имущество, а также имущество членов его семьи, стоимостью более двух млн. руб., наложены аресты. Кроме того прокуратурой направлено в суд исковое заявление о возмещении ущерба, причиненное национальному парку.

Андрей Ульченко