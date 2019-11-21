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Основатель студии дизайна Sang Bleu, тату-художник Максим Плесчиа-Буши и генеральный директор Hublot Рикардо Гвадалупе

Hublot привезли в Россию лимитированную новинку Big Bang One Click Sang Bleu

Генеральный директор Hublot Рикардо Гвадалупе и основатель студии дизайна Sang Bleu тату-художник Максим Плесчиа-Буши провели гала-вечер в Москве по случаю презентации модели Big Bang One Click Sang Bleu Steel Turquoise Special Edition, женских часов, созданных специально для российского рынка ограниченным тиражом в 50 экземпляров.

Как и предыдущие модели, созданные совместно Hublot и студией Sang Bleu, эта модель несет символизм всех работ Максима Плесчиа-Буши. Часы предлагают по-новому взглянуть на древнее искусство татуировок, выдвигая его на культурную авансцену. Бирюзовый циферблат обрамляет восьмиугольный безель с 48 бриллиантами, а характерный геометрический мотив на циферблате повторяется и на 39-миллиметровом стальном корпусе. Три скелетонированных диска с люминисцентными акцентами выполняют функции стрелок, индикаторов часов, минут и секунд. Внутри часов работает мануфактурный механизм HUB1710 с автоматическим подзаводом и запасом хода в 50 часов.

Big Bang One Click Sang Bleu Steel Turquoise Special Edition

Big Bang One Click Sang Bleu Steel Turquoise Special Edition

Big Bang One Click Sang Bleu Steel Turquoise дополняет кожаный ремешок итальянского производства того же бирюзового цвета, что и на циферблате, с геометрическими узорами Максим Плесчиа-Буши и подкладкой из каучука. Ремешок оснащен запатентованной системой One-Click, благодаря которой его можно легко заменить на любой другой из обширной коллекции Hublot.

Каждый из 50 экземпляров лимитированной серии идут в подарочной коробке, обитой кожей с геометрическим узором студии Sang Bleu.

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