Hublot привезли в Россию лимитированную новинку Big Bang One Click Sang Bleu

Генеральный директор Hublot Рикардо Гвадалупе и основатель студии дизайна Sang Bleu тату-художник Максим Плесчиа-Буши провели гала-вечер в Москве по случаю презентации модели Big Bang One Click Sang Bleu Steel Turquoise Special Edition, женских часов, созданных специально для российского рынка ограниченным тиражом в 50 экземпляров.

Как и предыдущие модели, созданные совместно Hublot и студией Sang Bleu, эта модель несет символизм всех работ Максима Плесчиа-Буши. Часы предлагают по-новому взглянуть на древнее искусство татуировок, выдвигая его на культурную авансцену. Бирюзовый циферблат обрамляет восьмиугольный безель с 48 бриллиантами, а характерный геометрический мотив на циферблате повторяется и на 39-миллиметровом стальном корпусе. Три скелетонированных диска с люминисцентными акцентами выполняют функции стрелок, индикаторов часов, минут и секунд. Внутри часов работает мануфактурный механизм HUB1710 с автоматическим подзаводом и запасом хода в 50 часов.

Big Bang One Click Sang Bleu Steel Turquoise Special Edition

Big Bang One Click Sang Bleu Steel Turquoise дополняет кожаный ремешок итальянского производства того же бирюзового цвета, что и на циферблате, с геометрическими узорами Максим Плесчиа-Буши и подкладкой из каучука. Ремешок оснащен запатентованной системой One-Click, благодаря которой его можно легко заменить на любой другой из обширной коллекции Hublot.

Каждый из 50 экземпляров лимитированной серии идут в подарочной коробке, обитой кожей с геометрическим узором студии Sang Bleu.