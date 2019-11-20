В минздраве Башкирии подтвердили планы закрытия нерентабельного отделения в ГКБ №13 Уфы

Минздрав Башкирии в ответ на запрос "Ъ-Уфа" подтвердил планы закрытия гинекологического отделения в ГКБ №13 Уфы — крупнейшей больнице в микрорайоне Черниковка. Решение в ведомстве объяснили «реорганизацией коечного фонда» ГКБ №13 и ГКБ №8 и «централизацией оказания медицинской помощи по профилю гинекология» на базе ГКБ №8, где действует кафедра Башкирского государственного медуниверситта, есть роддом и перспективы «улучшить оказание медицинской помощи пациентов данного профиля».

В гинекологическом отделении ГКБ №13, следует из ответа минздрава, планируется открыть отделение паллиативной помощи, в том числе для проведения химиотерапии онкологическим пациентам. «Сегодня в северной части города Уфы это крайне необходимая помощь»,— отмечается в ответе.

Ранее сотрудники гинекологического отделения ГКБ №13 обратились к главе Башкирии Радию Хабирову. Они выразили обеспокоенность планами закрытия отделения и неясными перспективами трудоустройства медперсонала. «Персонал гинекологического отделения ГКБ №13 будет трудоустроен»,— обещают в министерстве.

Майя Иванова