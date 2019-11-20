Врачи ГКБ №13 Уфы обеспокоены планами закрытия гинекологического отделения

Минздрав Башкирии планирует закрыть гинекологическое отделение в уфимской ГКБ №13 — крупнейшей больнице микрорайона Черниковка — как нерентабельное. Официальное обращение сотрудников отделения к главе Башкирии Радию Хабирову опубликовано на портале «Открытая республика». Сотрудники отделения подтвердили, что о планах закрытия их пока неофициально проинформировали в администрации медучреждения. «Сказали, что в минздраве есть проект приказа, связанный с оптимизацией гинекологических коек, а наше отделение нерентабельное: квота по программе госгарантий выделяется на тысячу человек в год, а фактически через отделение проходит около трех тысяч. Лечение двух тысяч пациентов через ФОМС не оплачивается, дополнительные квоты нам не выделяют. В зоне риска также хирургическое отделение. Есть опасения, что и оно попадет в план оптимизации. Правда, у них есть травмцентр, и шансы сохранить отделение остаются»,— отметил один из сотрудников. По его данным, если решение о закрытии будет принято, объемы отделения планируют передать в ГКБ №8, «где годами не было ремонта», а всех врачей и медперсонал «отправят в свободное плавание».

Сотрудники отделения намерены написать обращение также министру здравоохранения России Веронике Скворцовой.

В минздраве Башкирии пока на запрос "Ъ-Уфа" не ответили.

Майя Иванова