Суд оставил в СИЗО главу ГУ ФСИН по Ростовской области

Ростовский областной суд оставил без изменений постановление Ленинского районного суда Ростова о заключении под стражу начальника ГУ ФСИН по региону Муслима Даххаева. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.

Заседание проходило в закрытом режиме. Апелляцию на решение суда подавал адвокат господина Даххаева Александр Заманский. Он просил перевести его подзащитного под домашний арест.

Начальник главного управления ФСИН по Ростовской области Муслим Даххаев был арестован 13 ноября по подозрению в разглашении гостайны. Его заключили в СИЗО на два месяца.

Кристина Федичкина