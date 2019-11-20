20 ноября, среда
Войти в профиль
Нижний Новгород. Приволжье

Коротко

Новости

все новости

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Бывшего главу нижегородского минтранса подозревают в злоупотреблении полномочиями

Бывший министр транспорта Нижегородской области Вадим Власов подозревается в злоупотреблении полномочиями (ст. 285 УК РФ). Вместе с адвокатом он сейчас знакомится с материалами дела в Канавинском райсуде, где ему готовятся предъявить обвинения и избрать меру пресечения.

Напомним, Вадим Власов возглавил нижегородский минтранс в декабре 2017 года. Должность он покинул в августе 2019 года. По информации “Ъ-Приволжье”, к его работе были претензии, в том числе по одному из крупнейших инфраструктурных проектов региона — строительству дороги Неклюдово — Золотово. Сам Вадим Власов тогда сообщал изданию, что уволился, потому что «просто получил новое предложение о работе».

Иван Сергеев


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Спецпроект

Партнерский проект

Приложения

Спецпроекты

Партнерские проекты

Профиль пользователя