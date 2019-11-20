«Стерлитамакский нефтехимический завод» – обладатель Всероссийской премии в области Международной кооперации и экспорта «Экспортер года»

«Стерлитамакский нефтехимический завод» занял третье место в федеральном этапе конкурса на соискание Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года», которая была инициирована в рамках реализации Национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Напомним, конкурс проводился в два этапа. В первом, региональном этапе, принимали участие крупные промышленные предприятия, организации и индивидуальные предприниматели, достигшие наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности. Призером по Приволжскому федеральному округу и обладателем номинации «Новая география» стал «Стерлитамакский нефтехимический завод». На правах победителя, компания вышла в федеральный тур и составила достойную конкуренцию партнерам в категории «Крупный бизнес».

Выбор экспорта в качестве приоритетного вектора развития, принесло АО «СНХЗ» не только экономический эффект, но и признание сообщества, – по итогам федерального этапа конкурса «Экспортер года», предприятию присуждено третье место в номинации «Новая география». Вручение награды состоялось сегодня, 14 ноября, в Москве в рамках пленарной сессии Международного экспортного форума «Сделано в России».

Награду получили генеральный директор АО «СНХЗ» Алексей Данилов и директор по производству ООО «УК ТАУ НефтеХим» Олег Шурупов.

По информации www.gktau.ru