20 ноября, среда
Войти в профиль
Воронеж. Черноземье

Коротко

Новости

все новости

Помогаем помогать

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ   |  купить фото

Тамбовчане задолжали за ипотеку 34 млрд рублей

По итогам первых трех кварталов 2019 года жители Тамбовской области в сумме задолжали банкам по ипотечным жилищным кредитам 34,4 млрд руб., сообщает региональное отделение Банка России. Речь идет не о просроченных долгах, а об остатках еще не выплаченных кредитов. Эта сумма с начала года выросла на 17,1%.

При этом в ЦБ отмечают высокую платежную дисциплину тамбовских ипотечников:

«Доля просроченного долга в общем объеме задолженности минимальна (0,4%), что является самым низким процентом просрочки среди всех регионов ЦФО»



.

Но выдачи новых ипотечных кредитов в Тамбовской области, как и в соседних регионах Черноземья, уменьшаются. За три квартала тамбовчане взяли 5,4 тыс. таких кредитов (на 11,9% меньше, чем в январе-сентябре 2018 года) на общую сумму 9,9 млрд руб. (на 5,2% меньше).

В среднем, в Тамбовской области берут ипотеку на 1,8 млн руб. на 18,5 лет, подсчитали также в ЦБ.

Сергей Калашников


Власти Тамбовской области анонсировали шестикратный рывок в строительстве

В Тамбовской области до 2024 года планируется ввести более 6 млн кв. м жилья в комплексной многоэтажной застройке и индивидуальных домах, для чего потребуется вложить в инфраструктуру более 20 млрд руб.

Читать далее

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерский материал

Первые лица

Культура

Пресс-релизы

Транспорт

Профиль пользователя