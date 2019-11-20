Тамбовчане задолжали за ипотеку 34 млрд рублей

По итогам первых трех кварталов 2019 года жители Тамбовской области в сумме задолжали банкам по ипотечным жилищным кредитам 34,4 млрд руб., сообщает региональное отделение Банка России. Речь идет не о просроченных долгах, а об остатках еще не выплаченных кредитов. Эта сумма с начала года выросла на 17,1%.

При этом в ЦБ отмечают высокую платежную дисциплину тамбовских ипотечников:

«Доля просроченного долга в общем объеме задолженности минимальна (0,4%), что является самым низким процентом просрочки среди всех регионов ЦФО»

.

Но выдачи новых ипотечных кредитов в Тамбовской области, как и в соседних регионах Черноземья, уменьшаются. За три квартала тамбовчане взяли 5,4 тыс. таких кредитов (на 11,9% меньше, чем в январе-сентябре 2018 года) на общую сумму 9,9 млрд руб. (на 5,2% меньше).

В среднем, в Тамбовской области берут ипотеку на 1,8 млн руб. на 18,5 лет, подсчитали также в ЦБ.

Сергей Калашников