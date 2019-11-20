В Воронежской области стали реже брать ипотеку

За первые три квартала 2019 года в Воронежской области было выдано более 14,5 тыс. ипотечных жилищных кредитов, сообщает региональное отделение Банка России. Их число снизилось на 7,9% по сравнению с январем-сентябрем прошлого года. «Это соответствует общероссийской тенденции»,— говорят в ЦБ.

При этом долг жителей региона по ипотечным кредитам только вырос. В сумме за три квартала было выдано ипотечных кредитов на 25,3 млрд руб. Всего воронежцы на 1 октября должны банкам по ипотеке 92,3 млрд руб., это на 12,6% больше, чем в начале года. «При этом почти 99% задолженности погашается своевременно»,— отметили в ЦБ.

«Среднюю ипотеку» для региона по итогам января-сентября 2019 года в ЦБ описывают как кредит на 1,7 млн руб. на 18 лет и четыре месяца.

Сергей Калашников