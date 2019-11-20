Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о самых продвинутых регионах России.

Оплата штрафов, которые нам выписывают автоматические комплексы фиксации нарушений, уже стала для многих из нас таким же обыденным делом, как ежемесячное внесение квартплаты. Самые продвинутые научились получать на смартфон уведомления, и в результате у них появляется возможность платить полцены. А сэкономил — это все равно, что заработал. Опять же камера, в отличие от инспектора, не будет заставлять тебя останавливаться, ждать заполнения протокола, а заодно задавать тебе вопросы наподобие: что-то вы неважно выглядите, не безобразничали вчера, в надежде, что у вас вдруг забегают глаза и начнут дрожать руки. Такие разговоры оставляют неприятный осадок в душе даже у «язвенников и трезвенников».

Иными словами, преимущества высоких технологий налицо. Но, как выяснил журнал «Автоброкер», таким сервисом россияне наделены не в равной степени. Используя данные ГИБДД, коллеги составили рейтинг регионов, в которых на сегодняшний день применяется наибольшее количество комплексов видеофиксации нарушений. На первом месте — Татарстан, где работают без малого 4 тыс. камер. На втором, заметим, с огромным отставанием, — Москва и Московская область. В первую десятку попали Краснодарский край, Тюменская, Свердловская, Самарская, Ульяновская, Воронежская и Новосибирская области. По сравнению с вышеупомянутыми регионами, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области камер, можно сказать, нет вовсе. Их там насчитали 224 и 311 соответственно. Вероятно, в культурной столице водители тоже воспитанные.

Самыми «бескамерными» регионами оказались такие медвежьи углы, как Якутия, Коми, Хакасия или Магадан. Однако считать, чем дальше за Урал, тем камер меньше было бы ошибкой. Почетное шестое место с конца списка занимает Псковская область, на трассах которой установлены всего 28 камер видеофиксации. Поэтому, отправляясь на зимние каникулы в Пушкинские горы, можно не бояться получить в подарок ворох «писем счастья». Что, конечно же, не отменяет необходимости держать на дороге разумную скорость.