Энергия будущего

Мировая экономика стремительно меняется прямо на наших глазах. Пожалуй, энергетика – один из самых ярких примеров начавшейся трансформации. Сберегающие и эффективные технологии теперь становятся важнейшим условием сохранения конкурентоспособности и будущего страны. Учиться жить в новой реальности нужно с детства, на примере ежедневного рачительного использования энергии каждым из нас, уверены организаторы Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче. Их утверждения находят живой отклик у населения Красноярского края и социально ответственных компаний, ведущих свой бизнес в регионе, уже не первый год активно поддерживающих полезный праздник и, что важно, реализующих на практике его принципы.

Стратегический подход

Ежегодно в мероприятиях фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче принимают участие миллионы человек по всей стране. Как отмечают организаторы, движение продолжает набирать обороты. Так, в прошлом году участие в событии приняли уже 76 регионов. Программы в них были насыщены разнообразными и интересными мероприятиями.

Фестиваль в течение года шествовал по всей большой стране: от Севастополя и Калининграда до Владивостока и Петропавловска-Камчатского. В детских садах, школах, вузах шли интересные и познавательные программы. Викторины, квесты, конкурсы сочинений, уроки, посвященные вопросам энергосбережения. Тысячи школьников и студентов смогли посетить предприятия топливно-энергетического комплекса и своими глазами увидеть, как применяются новые технологии и какой эффект они дают.

От предпринимаемых усилий уже есть вполне ощутимые результаты. По информации Министерства энергетики РФ, за последние четыре года предприятия и население снизили энергоемкость экономики России на 11,5 %. Большая заслуга в этом таких образовательных мероприятий, как #ВместеЯрче.

Можно только гордиться, что одним из главных инициаторов фестиваля #ВместеЯрче выступил красноярец – глава Минэнерго РФ Александр Новак. Долгое время он был топ-менеджером одной из крупнейших металлургических компаний, базирующейся в крае, впоследствии занимал ключевые посты в правительстве региона. Старт первому фестивалю Александр Новак дал в сентябре 2016 года на масштабном Восточном экономическом форуме.

Непростые ребусы

Красноярский край выступает активным участником проекта #ВместеЯрче. В него с интересом включились жители региона, которым оказалась близка тема энергосбережения и рационального использования природных богатств региона – одного из ключевых центров добычи угля, нефти и выработки электрической энергии Сибири.

Одними из первых в движение #ВместеЯрче влились шахтерские города Красноярского края: Бородино, Назарово, Шарыпово. Во многом это заслуга Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК), традиционно выступающей надежным партнером региона в значимых социальных проектах. Главная движущая сила – трудовые отряды СУЭК и профильные «шахтерские» классы. За прошедшие годы многие их участники и выпускники уже стали студентами в горняцких вузах и молодыми специалистами на предприятиях компании.

Насыщенная программа разрабатывалась совместно с ребятами. Так что получилось интересно, содержательно и весело. Школьникам предложили пройти экологический квест, блеснуть знаниями в квизах, поучаствовать во флешмобах, поделиться своими идеями о внедрении энергосберегающих технологий на круглых столах и нескучных производственных совещаниях со специалистами краевых разрезов.

Юные красноярские участники #ВместеЯрче смогли своими глазами увидеть, какие результаты в СУЭК дает программа производства, бережливого по отношению и к энергоресурсам, и к природе. В компании проводится системное восстановление нарушенных угледобычей земель, на которых затем высаживают хвойные деревья. Кстати, рукотворный лес уже облюбовали зайцы и лисы, здесь растут грибы, ягоды.

Серьезные разработки увидели юные участники #ВместеЯрче на Березовском разрезе в Шарыпово. В частности, инновационное экологически чистое топливо, которое дает в полтора раза больше тепла, чем традиционные аналоги, но при этом горит без образования дыма. Нужно было видеть оживленное общение детей. Оказывается, угольщики уже давно не только люди в покрытой угольной пылью одежде, но и ученые, исследователи в белых халатах.

На разрезах СУЭК реализуется масштабная программа модернизации. Одна из важнейших задач – снизить потребление и повысить эффективность использования энергии. Например, благодаря проведенной модернизации на крупнейшем экскаваторе Бородинского разреза – ЭРП-2500, достигающем по габаритам высоты десятиэтажного дома, удалось снизить расход энергии сразу на четверть. Отличный стимул для других компаний включаться в полезное дело энергосбережения, внимание к которому привлекает фестиваль #ВместеЯрче.

На весь мир

Активность юных участников фестиваля #ВместеЯрче в Красноярском крае не осталась незамеченной. Лучших из них пригласили на международный форум «Российская энергетическая неделя» (РЭН) в Москву. Мероприятие, проводящееся с 2017 года, является крупнейшей площадкой по обсуждению перспектив развития российского топливно-энергетического комплекса. В этом году форум собрал рекордное количество участников – более 10 тыс. человек, среди которых как признанные эксперты в сфере энергетики, так и молодые специалисты отрасли, школьники и студенты.

Показательно, что, несмотря на такой масштаб, красноярские участники фестиваля не затерялись. На конкурсе флешмобов на тему энергосбережения, итоги которого торжественно подвели в молодежный день РЭН, представители СУЭК победили в номинации «Самый танцевальный флешмоб». Его подготовили ребята из трудовых отрядов города Бородино совместно с сотрудниками Бородинского разреза. В своем ролике они рассказали о людях одной из самых мужественных профессий – шахтерах, показав мощь крупнейшего в России угольного предприятия.

«Мне очень понравилось на энергетической неделе – столько предприятий собрано в одном месте, столько конкурсов организовано для нас, подрастающего поколения, – делится впечатлениями девятиклассник из Бородино Дмитрий Багрий. – Я, как старшеклассник, серьезно задумываюсь над будущей профессией, и этот фестиваль в определенной степени помогает определиться со своими жизненными приоритетами».

В Москве участники #ВместеЯрче из регионов присутствия СУЭК встретились с руководством компании – генеральным директором Владимиром Рашевским и заместителем генерального директора по связям и коммуникациям Сергеем Григорьевым. Такое общение уже стало традицией для СУЭК. Первые лица компании с интересом расспросили ребят и про юбилейное трудовое лето – а в этом году трудовым отрядам СУЭК исполнилось 15 лет, и про впечатления от РЭН.

«Благодаря таким мероприятиям, как Российский энергетический форум, у детей в регионах появляется возможность серьезно расширить горизонты, увидеть, чем живут их сверстники по всей стране, что происходит интересного в одной из самых технологичных отраслей – энергетике. Для нашей компании это часть большой профориентационной работы по подготовке будущих кадров. Не только для СУЭК – для всего ТЭК. В рамках фестиваля школьники и студенты могут вживую познакомиться и пообщаться с молодыми специалистами, успешными людьми, уже сумевшими реализоваться в профессии, и примерить ее на себя. Лучшие, а в трудовых отрядах и классах СУЭК работают и учатся только такие, встречаются с федеральными министрами, из первых рук узнают о современных тенденциях отрасли и сверяют их со своими планами на будущее», – подчеркнул Сергей Григорьев.