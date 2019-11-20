Гордума Перми продлила действие мер социальной поддержки населения

Гордума Перми продлила действие ряда важных социальных обязательств. В частности, до 2022 года будет продолжена финансовая поддержка семей с тремя и более детьми. Напомним, что семье выделяется 1 млн рублей, расходы на это заложены в бюджет.

«Я стоял у истоков, когда мы впервые ввели эту норму. В последнее время рождаемость увеличилась, и мы решили унифицировать эту поддержку. Поднять троих детей одновременно сложно, практику мы наработали и в следующем году продолжим оказывать поддержку семьям», – прокомментировал заместитель председателя Пермской городской думы Алексей Грибанов.

Депутаты также поддержали уменьшение размера платы за подключение к системе газоснабжения в территориях индивидуальной жилой застройки для малоимущих, инвалидов первой и второй групп, семей, имеющих детей-инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц. Компенсация составит около 80 тыс. рублей.

Депутат Илья Лисняк отметил, что данная мера позволит значительно снизить расходы на содержание жилого дома и домашнего хозяйства.