Платную трассу Москва-Казань начнут строить во втором полугодии 2020 года

Строительство скоростной платной автодороги Москва-Казань планируется начать во втором полугодии следующего года. Об этом на заседании правительственной комиссии по транспорту в рамках выставки «Транспортная неделя — 2019» заявил вице-премьер России Максим Акимов, сообщает ТACС. По его словам, с 2020 года начнется полноценное финансирование проекта.

Напомним, что платную трассу из Москвы в Казань начнут строить с двух головных участков. Речь идет о дороге из Москвы до Владимира с обходом Владимира, а также южном обходе Казани. К 2027 году планируется построить трассу полностью. На эти цели потратят около 730 млрд руб.

Проект автодороги Москва - Казань включен в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года и стал частью международного транспортного коридора Европа - Западный Китай. Планируется, что трассе присвоят индекс М-12.

"Ъ-Казань"