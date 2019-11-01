На строительство платной трассы Москва – Казань потратят 730 млрд рублей

Строительство платной скоростной трассы Москва – Казань обойдется в 730 млрд руб. Дорогу полностью планируют построить до 2027 года, передает ТАCC со ссылкой на первого замглавы Минтранса России Иннокентия Алафинова. По его словам, строительство автодороги начнется в 2020 году.

Ранее сообщалось, что строительство дороги окончательно одобрил глава правительства России Дмитрий Медведев. Эту информацию подтвердил вице-премьер РФ Максим Акимов. Он также добавил, что строительство начнется с двух головных участков. Речь идет о маршруте из Москвы до Владимира с обходом последнего, а также о южном обходе Казани. Данные работы планируют завершать к 2024 году.

Третий этап строительства автодороги Москва-Казань начнется в 2021 году. Это будет участок от Владимира до Арзамаса, к 2025 году эту работу завершат. А в 2022 году планируется приступить к соединению этих участков, сказал господин Акимов. Он также добавил, что в предпроектной проработке трассу из Москвы в Казань планируется продолжить до Екатеринбурга.

"Ъ-Казань"