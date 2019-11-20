Ценам на сигареты установят минимум Поможет ли мера в борьбе с нелегальной продукцией

Депутаты предложили ввести минимальную цену на пачку сигарет. Как говорится в документе, она должна составлять 86 руб. Рассчитывать ее предлагают исходя из минимального значения ставки акциза на пачку и НДС. Средняя стоимость легальных сигарет в этом году — около 115 руб., нелегальная продукция продается примерно за 50 руб.

Если законопроект примут, такие товары с рынка исчезнут, уверен депутат Госдумы, один из авторов документа Айрат Фаррахов: «Объем доходов от легальной табачной продукции, которая реализуется на территории Российской Федерации, оценивается примерно в объеме 600 млрд руб. И если совершенствовать законодательство так, чтобы снизить объем нелегального оборота, мы потенциально смогли бы привлечь около 100 млрд руб. Установление этой стоимости позволит снизить нелегальный оборот за счет того, что перестанут завозиться и сбываться пачки сигарет ниже этой минимальной розничной стоимости.

Наша минимальная розничная стоимость учитывает все налоги и акцизы, а также стоимость доставки.

Та регуляторная политика, которая вводится нашим проектом, не повысит стоимость пачки сигарет на сегодняшний день».

По данным компании TNS Kantar, в первом квартале этого года доля нелегальных сигарет на российском рынке выросла на 3%. За 2019й их общие продажи могут достичь 23 млрд штук. Но предлагаемый законопроект вряд ли поможет справиться с этой проблемой, считает эксперт по табачной отрасли Вадим Желнин: «Эта история старая. В индустрии конфликт заключается в том, что обладателям высокоценового пакета — в первую очередь это Philip Morris — интересно ввести минимальную цену. Борьба с нелегальной продукцией здесь ни при чем, здесь есть желание законодательно отрезать легальную продукцию своих конкурентов, у которых есть популярные дешевые бренды. А маркировку* мы для чего сделали? А марки акцизные для чего наклеиваем?

Главная причина появления нелегальной продукции — это слишком высокие ставки акцизов по отношению к уровню доходов людей.

Надо расследовать, откуда идут цепочки, кто поставляет эту нелегальную продукцию».

*Система цифровой маркировки и прослеживания, которая стала обязательной для сигарет с этого года, позволяет с абсолютной точностью выявить путь движения каждой пачки в течение всего срока ее присутствия на рынке – от производства до продажи.

Минимальные цены на некоторые товары в России уже установлены, например, на водку — 215 руб., коньяк – 388 руб., шампанское — 164 руб.

Анна Никитина