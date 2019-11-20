Башкирское ТУ Росприроднадзора возглавил экс-куратор транспорта в Челябинске

Исполняющим обязанности руководителя Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора (штаб-квартира находится в Уфе) назначен Роман Болотов, ранее, в 2016-2018 годах возглавлявший управление транспорта в администрации Челябинска. О назначении господина Болотова сообщается на сайте ведомства. Предыдущий глава республиканского Росприроднадзора Ольга Янчук в конце августа перешла на работу в «Башнефть», где возглавила отдел охраны окружающей среды. В структуру «Башнефти» — «Уфаоргсинтез» ушел и ее предшественник Юрий Дудников, руководивший ведомством с 2010 года.

Роман Болотов родился в 1980 году в Сунженском районе Чеченской республики. В 2003 году окончил Южно-Уральский государственный университет по специальности «Финансы и кредит». В 2008 году был назначен заместителем главы Кусинского района Челябинской области. С 2012 по 2016 годы работал вице-мэром Златоуста, затем — заместителем главы Центрального района Челябинска. С сентября 2016 по июнь 2018 годов возглавлял управление транспорта Челябинска.

Влада Шипилова