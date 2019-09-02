Глава башкирского управления Росприроднадзора трудоустроилась в «Башнефть»

Ольга Янчук, возглавлявшая в статусе и.о. руководителя башкирское управление Росприроднадзора с сентября 2018 года, покинула этот пост и перешла на работу в «Башнефть» (входит в «Роснефть»), сообщил информированный источник "Ъ-Уфа". Госпожа Янчук возглавила в АНК отдел охраны окружающей среды. Вместо нее управление временно возглавила Адэля Яковлева, которая работала заместителем руководителя ведомства. Но, по словам собеседника, ожидается, что новым руководителем будет некий бывший сотрудник башкирского УФСБ.

Напомним, что предшественник Ольги Янчук в Росприроднадзоре — Юрий Дудников, руководивший ведомством с 2010 года, также ранее перешел в структуру «Роснефти» — в сентябре 2018 года он был назначен генеральным директором ПАО «Уфаоргсинтез».

Кадровые перестановки в управлении Росприроднадзора последовали за известием о реорганизации в региональных подразделениях ведомства. В июле 2019 года башкирское управление уведомило о реорганизации в виде присоединения к нему оренбургского подразделения ведомства. В Уфе создается штаб-квартира Южноуральского межрегионального управления Росприроднадзора.

Влада Шипилова