Ростех потратит 1,2 млрд рублей на модернизацию литейного производства Курганмашзавода

Государственная корпорация «Ростех» вложит более 1,2 млрд руб. в модернизацию литейного производства ПАО «Курганмашзавод» (КМЗ, входит в холдинг «Высокоточные комплексы» Ростеха). Поставки нового оборудования начнутся в 2020 году, инвестиционный проект рассчитан до 2025 года, сообщает пресс-служба госкорпорации.

В первую очередь, будут закуплены станки и оборудование для изготовления новой кузнечной и литейной оснастки – инструментов и приспособлений, используемых при изготовлении деталей и заготовок. По словам исполнительного директора Ростеха Олега Евтушенко, внедрение новых технологий увеличит объемы производства стального литья в два раза – до 3 тыс. т в год, в кузнечном производстве выпуск продукции вырастет в четыре раза – до 2,5 тыс. т. Также ожидается рост производительности труда, качества изделий и снижение себестоимость продукции. В госкорпорации отмечают, что модернизация литейного производства встроена в общую концепцию технического перевооружения предприятия.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в июле совет акционеров КМЗ принял решение об увеличении уставного капитала компании в 55 раз — со 167,8 млн до 9,27 млрд руб. путем дополнительной эмиссии обыкновенных акций, которые будут размещаться по закрытой подписке. Это решение было продиктовано необходимостью привлечения дополнительных инвестиций для обеспечения текущей хозяйственной деятельности и снижения долговой нагрузки, прокомментировали тогда на предприятии.