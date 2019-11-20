Volkswagen раскрыл концептуальный электромобиль ID. Space Vizzion

Volkswagen ID. Space Vizzion. Фото: Volkswagen

Volkswagen ID. Space Vizzion. Фото: Volkswagen

Volkswagen ID. Space Vizzion. Фото: Volkswagen

Volkswagen ID. Space Vizzion. Фото: Volkswagen

Полноприводная машина построена на платформе MEB и оснащается 340-сильной электрической силовой установкой и батареей на 82 кВт/ч, которая обеспечивает запас хода до 590 км без подзарядки.

Роль панели приборов играет «парящий» 15,6-дюймовый сенсорный экран, на который завязано управление всеми функциями электромобиля. Также в распоряжении водителя есть дисплей с опцией дополненной реальности и интерактивная световая полоса между передними стойками.

Интерьер отделан материалами, сделанными из переработанного сырья — в частности, кресла получили обивку искусственной кожей AppleSkin из остатков от производства яблочного сока. Салон просторный за счет ровного днища, в который интегрирован аккумулятор.

В оснащение ID. Space Vizzion входят панорамная крыша и пара электрических скейтбордов, размещенных под полом багажника. Для всех пассажиров предусмотрены раздельные кресла с множеством регулировок.

Серийный электромобиль по мотивам Volkswagen ID. Space Vizzion дебютирует в 2021 году в разных версиях для Европы, Китая и Северной Америки.