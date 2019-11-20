«Евродон» планируют запустить в начале 2020 года

Губернатор Ростовской области Василий Голубев встретился с министром сельского хозяйства РФ Дмитрем Патрушевым и договорился о взаимодействии с департаментами министерства и Россельхозбанком по вопросу о возобновлении работы ГК «Евродон». Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

«По нашим совместным планам некоторые документы до конца этого года должны быть подписаны, в этом процессе участвуют Внешэкономбанк и Россельхозбанк. Надеюсь, что в первом квартале следующего года ''Евродон'' начнет функционировать»,— передает пресс-служба слова господина Голубева.

Губернатор рассчитывает, что в течение 2020 года компания будет функционировать в полном объеме.

Напомним, в 2018 году ГК «Евродон» выпустила 45 тыс. т мяса индейки в убойном весе, заняв 17% рынка в натуральном выражении (259,08 тыс. т). В конце 2018 года по итогам корпоративного конфликта с основателем «Евродона» Вадимом Ванеевым контроль над этим бизнесом получил основной владелец и кредитор группы — ВЭБ. После оптимизации производства банк планирует продать актив стратегическому инвестору.

Как ранее сообщал “Ъ”, Россельхозбанк достиг принципиального соглашения о покупке производителя «Евродона» у государственной корпорации ВЭБ.РФ, однако в настоящий момент сделка еще не завершена. Днем 30 октября председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов сообщил, что наблюдательный совет государственной корпорации решил продать «Евродон» с дисконтом к номинальной цене долга.

Дарья Голякова