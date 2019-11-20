Mercedes-Benz представил тизер кроссовера Maybach

Компания Mercedes-Benz показала тизер кроссовера Maybach, который построят на базе последнего поколения модели GLS.

Судя по изображению, опубликованному на официальной странице немецкого автопроизводителя в Twitter, машина получит новый передний бампер и решетку радиатора. В коротком видеоролике также видны многоспицевые колесные диски и выдвижная подножка.

Напомним, премьера нового Mercedes-Benz GLS состоялась в апреле 2019 года на автосалоне в Нью-Йорке. Кроссовер Mercedes-Maybach покажут 21 ноября на шоу в китайском Гуанчжоу.