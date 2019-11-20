ТрансТелеКом подключил к интернету более 500 социально значимых учреждений в Ростовской области в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура»

Компания ТрансТелеКом, один из ведущих операторов связи в России, завершила техническое подключение к интернету социально значимых объектов в Ростовской области в рамках первого этапа и активно ведет приемо-сдаточные мероприятия. Более 500 учреждений региона обеспечены доступом к услугам связи в рамках федерального проекта «Информационная инфрастуктура» национальной программы «Цифровая экономика». Об этом сообщил генеральный директор АО «Компания ТрансТелеКом» Роман Кравцов на торжественном подписании Соглашения о сотрудничестве с Правительством Ростовской области в целях реализации региональной программы «Цифровое развитие экономики Ростовской области» на 2019 - 2024 годы.

В 2019 году компания ТрансТелеКом одержала победу в аукционе, который проводило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, на оказание услуг по подключению к интернету более двух тысяч социально значимых объектов Ростовской области. Первый этап работ в рамках проекта «Информационная инфрастуктура» завершается в ноябре текущего года и включает в себя подключение 554 объектов.

«Сегодня ТрансТелеКом практически полностью завершил первый этап подключения социально значимых объектов на территории Ростовской области. К середине ноября уже состоялось техническое подключение и монтаж оборудования в более чем 500 учреждениях. В настоящее время ведется методическая и согласовательная деятельность по приему выполненных работ», - сказал генеральный директор АО «Компания ТрансТелеКом» Роман Кравцов.

Проект «Информационная инфраструктура» является одним из ключевых направлений национальной программы "Цифровая экономика". Основные цели проекта - развитие сетей связи и системы российских центров обработки данных, внедрение цифровых платформ работы с данными для обеспечения потребностей граждан, бизнеса и власти. Среди задач, стоящих в рамках проекта, - доступ к интернету для не менее чем 97% домохозяйств страны к 2024 году.