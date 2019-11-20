Губернатор Андрей Травников провел в Москве деловые встречи по вопросам транспортного развития Новосибирской области

В рамках XIII международного форума «Транспорт России» в Москве состоялся ряд деловых встреч, посвященных вопросам транспортно-логистического развития нашего региона. Во встречах приняли участие губернатор Андрей Травников, члены правительства Новосибирской области и представители бизнес-сообщества.



Глава региона подчеркнул: на площадках форума не раз прозвучало, что проект развития аэропортового комплекса «Толмачево» — признанный пример успешной реализации комплексных программ развития транспортной инфраструктуры.

«Впереди много работы: строительство нового терминала, реконструкция взлетно-посадочных полос, реализация сопутствующих автодорожных и железнодорожных проектов. Руководители и эксперты транспортной отрасли отметили, насколько быстро нам удается реализовывать этот проект, и тот факт, что уже заметен экономический и социальный эффект — увеличение количества маршрутов, пассажиропотока и грузоперевозок. Конечно, это удобно и новосибирцам — можно полететь по своим делам в самые разные места нашей страны. Этот эффект уже измерим: если в этом году у нас добавилось четыре новых маршрута, то в 2020 году будет еще 15 маршрутов. При формировании бюджета Новосибирской области на 2020–2022 годы мы опирались на совместный с компаниями «Новапорт» и S7 прогноз. Если программа развития аэропорта будет реализовываться сегодняшними темпами, консолидированный бюджет области получит дополнительные поступления в виде налоговых платежей. Сопутствующий эффект заключается в том, что развитие аэропорта стало толчком для появления новых инвестиционных инфраструктурных проектов — расширения Производственно-логистического парка, появления новых производств, новых логистических распределительных центров, перспектив развития пригородного пассажирского железнодорожного сообщения совместно с ОАО «РЖД», активной реализации проекта строительства Южного транзита — транзитной магистрали на базе Бугринского моста (сегодня выполняются предпроектные работы). Это все очень большие инвестиции из самых разных источников, и важно отметить, что доля частных инвестиций уже превалирует над бюджетными вложениями. Не менее важно, что результаты, отмеченные на федеральном уровне, принесла консолидация усилий, скоординированная работа всех участников проектов»,— отметил Андрей Травников.

В рамках рабочей встречи с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Александром Нерадько стороны обсудили ход реализации проекта реконструкции 2-й взлетно-посадочной полосы аэропорта «Толмачево». Губернатор напомнил, что федеральным бюджетом на это запланировано более 8 млрд руб. Реконструкция 2-й ВПП позволит увеличить пропускную способность полосы в десять раз.

С руководством Росречморфлота Андрей Травников обсудил проект дноуглубительных работ на Оби на участке от Новосибирска до Томска. Реализация этого проекта должна привести к увеличению объемов грузов, перевозимых речным транспортом.

Кроме того, в рамках форума обсуждался проект реконструкции участка федеральной дороги «Иртыш», важный для развития аэросити. Сегодня на сети федеральных дорог на территории Новосибирской области это самый загруженный участок. С учетом стабильного роста грузопотока через грузовой терминал «Толмачево», завершения строительства и выхода на проектную мощность производственных и логистических объектов возле него интенсивность транспортного потока на 20-километровом участке Р-254 «Иртыш», соединяющем толмачевское кольцо с Северным обходом, в ближайшее время возрастет до 30 тысяч автомобилей в сутки.

Сегодня это двухполосная федеральная трасса третьей технической категории. Планируется поднять ее категорию до 1Б, увеличив количество полос до шести и построив разноуровневые развязки, и таким образом в 1,5–2 раза увеличить ее пропускную способность для межрегионального грузового транзита.