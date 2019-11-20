На Кубани замминистра обвиняют в незаконном разрешении рубить деревья в Сочинском нацпарке

В Ленинский суд Краснодара направлено уголовное дело в отношении замминистра природных ресурсов Краснодарского края, обвиняемого в превышении полномочий, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Как сообщили “Ъ” в прокуратуре края, чиновник разрешал рубить деревья на непредусмотренных для этого участках Сочинского национального парка, чем умышленно нарушил условия проекта освоения лесов. Ущерб от преступления оценивается в 304 млн руб. Фамилия фигуранта не называется, заместителем министра природных ресурсов, отвечавшим за лесное хозяйство, до недавнего времени был Дмитрий Медянцев.

Обвиняемый отстранен от должности заместителя министра природных ресурсов Краснодарского края, на его имущество стоимостью 2 млн руб. наложен арест, сообщили в прокуратуре. Максимальное наказание за указанное преступление — десять лет лишения свободы с лишением права занимать должности на госслужбе. Кроме того, прокуратурой края направлено в суд исковое заявление о возмещении ущерба, причиненного преступлением.

Анна Перова, Краснодар