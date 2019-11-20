ЦБ вновь обсудит вопрос о выравнивании комиссии за карточные переводы

Банк России (ЦБ) готов вернуться к обсуждению вопроса о выравнивании комиссий за карточные переводы, сообщил РБК. По мнению регулятора, такие переводы должны быть одинаковыми и внутри одного банка, и при межбанковских операциях.

«Мы обсуждали это предложение один раз на рабочей группе совместно с ФАС, Минэком, Минфином в начале этого года. Хотим еще раз вынести на обсуждение, поскольку к согласию не пришли. Там много мнений — мы же балансируем здесь, чтобы потребителю не стало хуже»,— рассказал изданию директор департамента стратегии развития финансового рынка ЦБ Владимир Таможников.

Если предложение согласуют, размер комиссии будет устанавливаться банком и будет единым для разных видов переводов. По мнению господина Таможникова, кредитные организации будут конкурировать с помощью этих тарифов.

В сентябре 2019 года в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому банкам будет запрещено брать комиссию за снятие денег в «чужом» банкомате с дебетовых карт и за переводы денег с них на карту другого банка. Ограничения планируется ввести только на операции в рублях и по дебетовым картам.

Подробнее о законопроекте — в материале “Ъ FM” «С дебетовых карт снимают комиссии».