Новосибирцы выберут дизайн станции метро «Спортивная»

Мэрия Новосибирска проведет голосование, в ходе которого жители города смогут выбрать внутренний облик станции метро «Спортивная», сообщил градоначальник Анатолий Локоть в соцсетях. Ожидается, что на голосовании будут представлены шесть вариантов архитектурно-художественного оформления платформенного участка станции.

По словам главы города, «Спортивная» будет построена по принципу станции «Речной вокзал»: платформы расположатся по бокам, пути — в середине. Вдоль всей платформы установят раздвижные двери, как это делается в Санкт-Петербурге. «Как будет выглядеть новая станция метро — решат новосибирцы. Я поручил организовать голосование, на котором мы вместе выберем итоговый вариант»,— написал Анатолий Локоть в Instagram, отметив, что о старте опроса он сообщит позднее.

По данным мэрии Новосибирска, строительство нулевого цикла будущей станции метро «Спортивного» планируется завершить до конца текущего года. «Размах строительства серьезный. Ход работ оцениваю как удовлетворительный. Идем в графике. Важно не снижать заданный темп. Нам еще предстоит отшлифовать работу с подрядчиками,— сказал накануне Анатолий Локоть в ходе выездного совещания.— Много вопросов связано с поставкой оборудования, которое составляет значительную часть стоимости строительства станции метро "Спортивная". Это эскалаторы, системы освещения и безопасности и многое другое»

Станция «Спортивная» в Новосибирске запроектирована вблизи новой ледовой арены, которую необходимо построить к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Изначально стоимость станции метро оценивалась в 2,6 млрд руб. На строительство в этом году направлено 375 млн руб. из областного и городского бюджетов. Федеральное финансирование строительства станции на 2020-2021 годы сейчас отсутствует.

О строительстве новой ледовой арены читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Все будет хоккей»

Илья Галагуз