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Активиста Павла Чупрунова вызвали в прокуратуру

Активиста и экс-кандидата в совет МО «Черная речка» Павла Чупрунова вызвали повесткой в прокуратуру. Об этом он сообщил в одной из социальных сетей.

Павел Чупрунов пояснил, что на него составлен протокол по ст. 20.33 КоАП РФ (деятельность иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной). Он состоит в общественной организации «Открытая Россия».

Активист предположил, что вызов может быть связан с муниципальной компанией в ИКМО «Черная речка».

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