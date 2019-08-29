ИКМО «Черная речка» не зарегистрировала кандидата в депутаты вопреки решению Горсуда

Избирательная комиссия МО «Черная речка» провела заседание 28 августа, на котором, согласно решению Городского суда Петербурга, обязана была зарегистрировать кандидатом в муниципальные депутаты Павла Чупрунова. Шесть членов комиссии проголосовали против его регистрации.

Ранее господин Чупрунов дважды выиграл суд против ИКМО. Первый раз его зарегистрировали, но незаконно, что позволило бы его соперникам оспорить регистрацию. В Приморском райсуде решили, что он должен быть зарегистрирован.

Далее ИКМО сорвало кворум в ходе заседания, вновь выдав кандидату недействительное удостоверение. При этом в протоколе заседания было указано, что решение не принято. Он также оспорил эти действия в суде, но комиссия апеллировала в Городской суд. Тот постановил зарегистрировать Павла Чупрунова, но на очередном заседании в ИКМО «Черная речка» было принято решение об отказе. Мотивировано оно было тем, что 4 августа, в день, когда был сорван кворум голосования, состоялось другое заседание, на котором было принято решение об отказе в регистрации, а, следовательно, исполнить решение суда комиссия отказалась.

Кандидат вызвал полицию, которая взяла объяснения у сторон. Сейчас господин Чупрунов готовит очередную жалобу в петербургскую избирательную комиссию. Кроме того, он подал обращение в Следственный комитет, в связи с нарушением его пассивного избирательного права.

Олег Дилимбетов