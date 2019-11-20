В правительстве Оренбуржья произошли новые кадровые изменения

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер подписал ряд указов о назначении на должности и освобождении от должностей.



На должность министра физической культуры и спорта Оренбуржья назначен Павел Самсонов. Он также освобожден от исполнения обязанностей вице-губернатора — заместителя председателя кабинета министров по социальной политике.

Ранее должность врио министра физической культуры и спорта региона занимал Павел Лискун, начальник управления организационной работы и туризма областного минспорта.

На должность заместителя министра сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области назначена Ольга Трегубова. Этот пост покинули Валерий Новоженин и Наталья Рыжкова.