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Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В правительстве Оренбуржья произошли новые кадровые изменения

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер подписал ряд указов о назначении на должности и освобождении от должностей.


На должность министра физической культуры и спорта Оренбуржья назначен Павел Самсонов. Он также освобожден от исполнения обязанностей вице-губернатора — заместителя председателя кабинета министров по социальной политике.

Ранее должность врио министра физической культуры и спорта региона занимал Павел Лискун, начальник управления организационной работы и туризма областного минспорта.

На должность заместителя министра сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области назначена Ольга Трегубова. Этот пост покинули Валерий Новоженин и Наталья Рыжкова.

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