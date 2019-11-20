Завод по производству сыров в Ленобласти откроют в 2020 году

Завод по производству творожных сыров будет открыт в Ленобласти в будущем году. Мощность предприятия составит 5 тыс. тонн продукции в год. Об этом заявил заместитель председателя правительства региона - председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко, сообщает ТАСС.

По его словам, завод в Волосовском районе уже спроектирован, идет поставка оборудования. Предприятие откроет ООО «Молочная культура» (входит в ГК «Артис»). Инвестор вложит в его создание 500 млн рублей.

Напомним, что власти Ленобласти и «Молочная культура» подписали соглашение о строительстве цеха по производству творожных сыров в рамках XXVIII международной агропромышленной выставки-ярмарки «Агрорусь».