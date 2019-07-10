В Ленобласти запустят новое производство творожных сыров за 500 млн рублей

В рамках XXVIII международной агропромышленной выставки-ярмарки «Агрорусь» правительство Ленинградской области подписало с ООО «Молочная культура» (входит в ГК «Артис») соглашение о строительстве цеха по производству творожных сыров в Волосовском районе. Инвестиции в этот проект со стороны компании составят 500 млн рублей. В ее планах — производить 5 тыс. тонн продукции в год, сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

Напомним, в настоящий момент в регионе реализуется концепция создания сырного кластера. Она предусматривает увеличение количества сыродельных предприятий во Всеволожском, Гатчинском, Приозерском, Волосовском и Лужском районах. На прошлогодней выставке «Агрорусь» были подписаны соглашения о строительстве сыродельных заводов в Гатчинском и Лужском районах.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что компания «Молочная культура» также провела модернизацию производственной площадки в Ленобласти и начинает выпуск кисломолочных продуктов и биойогуртов под брендом Bio Culture.