СМИ: США не перевели Украине $35 млн военной помощи

США не перевели $35 млн военной помощи Украине из общего объема в размере около $400 млн, сообщает Los Angeles Times со ссылкой на документы о расходах Пентагона. Напомним, по версии демократов, президент Дональд Трамп мог шантажировать Украину деньгами на военную помощь, чтобы возобновить расследование против Хантера Байдена, сына своего предполагаемого конкурента на выборах в 2020 году Джо Байдена.

По каким причинам деньги остались на счетах, неизвестно. США по линии Пентагона должны были выделить $250 млн и по линии Госдепартамента — $141 млн. $35,2 млн Украина так и не получила, хотя финансовый год закончился 30 сентября. Эти деньги должны были направить на вооружение, средства связи и нужды военно-морских сил. Los Angeles Times предполагает, что это может стать одним из аргументов в пользу демократов по делу об импичменте господина Трампа.

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Напомним, демократы потребовали импичмента после телефонного разговора президента США с президентом Украины Владимиром Зеленским. По их версии, Дональд Трамп мог оказывать давление на Украину, чтобы возобновить расследование против Хантера Байдена, что может расцениваться как попытка влияния на выборы 2020 года.

Подробнее об обвинениях в шантаже военной помощью — в материале “Ъ” «Трамп тронулся, господа присяжные заседатели».