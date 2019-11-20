Шахтеры в Кузбассе возобновили работу после частичной выплаты зарплаты

Горнякам шахтоучастка «Октябрьский» (входит в состав банкротящейся угольной компании «Заречная») в Кемеровской области выплатили долг по зарплате за сентябрь. Шахтеры возобновили работу в забое, сообщили «Интерфаксу» в угольной компании «Полысаевская», которая занимается выводом шахты из кризиса. По информации представителя компании, все 53 шахтера приступили к работе во вторник во вторую и третью смены. Когда работникам будет выплачена зарплата за октябрь, в «Полысаевской» не уточнили.

Напомним, с 12 ноября часть горняков «Октябрьской» отказались спускаться в забой из-за долгов по зарплате и уведомили об этом руководство. На производственный процесс их уход существенного влияния не оказал, предприятие продолжило работу в штатном режиме, сообщали тогда в пресс-службе областного правительства.

На прошлой неделе на пресс-конференции губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что считает законным, но «не совсем правильным» отказ горняков шахты «Октябрьская» от работы из-за задержки зарплаты на полтора месяца. Задолженность по зарплате работникам АО «Шахта Заречная» (остаток за сентябрь 2019 года) составляла 40 млн руб. Частичная выплата долга произведена 7 ноября, полностью зарплату за сентябрь руководство предприятия планировало выдать до 29 ноября.

Как писал “Ъ”, в декабре 2009 года шахту «Октябрьская» купила угольная компания «Заречная». Шахта добывает уголь энергетической марки ДГ. «Заречная» признана банкротом в ноябре 2017 года с долгом 33,4 млрд руб.

Юрий Зуев