Борьба с вмешательством вышла на международный уровень

Временная комиссия Совета федерации РФ по защите государственного суверенитета намерена создать рабочую группу экспертов для подготовки конвенции ООН о невмешательстве во внутренние дела суверенных государств. Во вторник об этом заявил сенатор верхней палаты российского парламента Андрей Климов. Для обсуждения инициативы на международном уровне российские власти намерены в августе 2020 года провести конференцию в столице Сербии, Белграде.

Во вторник в ходе международного симпозиума с участием представителей Венесуэлы, Камбоджи, Кубы, Китая, Сирии и Сербии глава временной комиссии СФ Андрей Климов сообщил о готовности «инициировать создание специальной международной рабочей группы экспертов» для подготовки конвенции ООН о невмешательстве во внутренние дела суверенных государств. По его словам, пока речь идет лишь о создании «эскиза концепции такого рода документа».

На заседании присутствовали чрезвычайные и полномочные послы Венесуэлы, республики Куба и Сирии в РФ Карлос Рафаэль Фариа Тортоса, Херардо Пеньяльвер Порталь и Риад Хаддад. Также при помощи видеосвязи выступили генеральный секретарь Сербской народной партии, депутат сербской Скупщины Йован Палалич, ведущий научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азиии при Китайской академии общественных наук Цзян Цзин и заместитель директора департамента по исследованиям аппарата Совета министров Королевства Камбоджи Нго Ситтукун. Они заявили, что во внутренние дела их стран с помощью интернета и организации протестов вмешиваются США и этому пора положить конец.

«Мы прекрасно понимаем, что в соответствии с правилами и традициями такого рода конвенции подписываются от имени государств. Парламентарии потом ратифицируют эти документы и таким образом вводят их в состав своих национальных законодательств,— заявил сенатор Андрей Климов в ходе симпозиума.— Никто не мешает нам выступить с этой инициативой». Как считает господин Климов, если сенаторы и депутаты из других стран ее «подхватят», Россия сможет убедить и другие государства заняться этой работой.

«Предварительные переговоры, которые мы провели на парламентской площадке, на встречах с дипломатами и экспертами, говорят о том, что эта идея востребованна»,— заявил господин Климов “Ъ”. Также сенатор сообщил, что в понедельник российские парламентарии обсудят вопрос невмешательства во внутренние дела суверенных стран на отдельной встрече с «китайскими товарищами» в Пекине: «Мы надеемся, что это обсуждение позволит нам выступить с единой программой, мнением, подходом к этой очень серьезной и важной теме».

Политик сообщил “Ъ”, что этот вопрос также обсуждался с представителями Индии. Также на лето следующего года запланирована конференция с участием сербских депутатов, где, по словам господина Климова, будут подведены предварительные итоги работы по вопросу создания международного документа. «Я рассчитываю, что к августу, к юбилею с момента подписания Хельсинкских соглашений, сможем собрать международную конференцию в Белграде — нейтральной площадке»,— заявил “Ъ” господин Климов.

Участники международного симпозиума поддержали идею борьбы с вмешательством во внутренние дела суверенных государств.

Никита Прокшин