Проект Lamoda был основан в 2010 году предпринимателями из Германии Нильсом Тонзеном, Домиником Пикером, Флорианом Янсеном и Буркхардом Биндером. В феврале 2011 года с помощью немецкого инкубатора стартапов Rocket Internet был запущен интернет-магазин, в марте того же года поступил первый заказ. В течение полутора лет с момента запуска проект стал одним из ведущих игроков рынка fashion онлайн-ритейла.

Компания входит в состав международного холдинга Global Fashion Group, работает в России, на Украине, в Казахстане и Белоруссии. За время работы компания внедрила в продукты технологии машинного обучения, создала собственную логистическую структуру LM Express с доставкой в 150 городов России. В 2016 году компания запустила маркетплейс и вышла на B2B-рынок, а в июне 2017 года выиграла тендер на обеспечение работы официального онлайн-магазина FIFA к чемпионату мира 2018 года.

Lamoda входит в топ-10 магазинов рунета в рейтинге агентства Data Insight. Сегодня в каталоге магазина представлено более 1,5 тыс. брендов мужской, женской и детской обуви и одежды (более 3 млн товаров). В первом квартале 2019 года совокупная стоимость всех покупок (NMV), сделанных в интернет-магазинах компании, выросла на 23,5% — до 8 млрд руб.