Флориан Янсен

Родился 16 мая 1981 года в Даттельне, Германия. Окончил немецкий Университет Виттен-Хердеке (2006), Лондонскую школу экономики и политических наук, Школу международных и общественных отношений Колумбийского университета, США.

В 2000 году стал соучредителем компаний HBG mbH и KIBA Services. В 2002 году был стажером в отделе продаж и маркетинга компании Sure Uni Travel. С 2003 по 2005 год прошел стажировки в компаниях Porsche AG, T-Systems, McKinsey & Company, Bain & Company. С 2006 по 2011 год работал консультантом по вопросам управления в консалтинговой компании McKinsey & Company. Параллельно с этим в 2009 году работал исследователем в Оксфордском университете.

В январе 2011 года совместно с Нильсом Тонзеном, Буркхардом Биндером и Домиником Пикером основал ООО «Купишуз» при поддержке инвестиционной компании Rocket Internet и занял позицию управляющего директора компании Lamoda. В марте 2018 года стал CEO компании.

Поддерживает несколько стартапов в области технологий, среди которых DOC+, FoodFox (был приобретен «Яндексом»), Manifest, Exclaim. Постоянно проживает в России.