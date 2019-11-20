В Н П М О 1. Италия 10 0 0 37:4 30 2. Финляндия 6 0 4 16:10 18 3. Греция 4 2 4 12:14 14 4. Босния и Герцеговина 4 1 5 20:17 13 5. Армения 3 1 6 14:25 10 6. Лихтенштейн 0 2 8 2:31 2