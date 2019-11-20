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Газета "Коммерсантъ" от , стр. 12

Отборочный турнир чемпионата Европы 2020 года

Группа D. 8-й, заключительный тур. Ирландия—Дания 1:1 (Доэрти, 85 — Брейтуэйт, 73); Гибралтар—Швейцария 1:6 (Стаич, 74 — Иттен, 10, 84; Варгас, 50; Фасснахт, 57; Бенито, 75, Джака, 86).

Турнирная таблица

ВНПМО
1. Швейцария52119:617
2. Дания44023:616
3. Ирландия3417:513
4. Грузия2247:118
5. Гибралтар0083:310

Группа F. 10-й, заключительный тур. Швеция—Фарерские острова 3:0 (Андерссон, 29; Сванберг, 72; Гвидетти, 80). Испания—Румыния 5:0 (Руис, 8; Морено, 33, 43; Рус, 45 (автогол); Оярсабаль, 90+2). Мальта—Норвегия 1:2 (Фенек, 40 — Кинг, 7; Сёрлот, 62).

ВНПМО
1. Испания82031:526
2. Швеция63123:921
3. Норвегия45119:1117
4. Румыния42417:1514
5. Фарерские острова1094:303
6. Мальта1093:273

Группа J. 10-й, заключительный тур. Лихтенштейн—Босния и Герцеговина 0:3 (Чивич, 57; Ходжич, 64, 72). Италия—Армения 9:1 (Иммобиле, 8, 33; Дзаньоло,9, 64; Барелла, 29; Романьоли, 72; Жоржинью, 75 (пен.); Орсолини, 78, Кьеза, 81 — Бабаян, 79).

ВНПМО
1. Италия100037:430
2. Финляндия60416:1018
3. Греция42412:1414
4. Босния и Герцеговина41520:1713
5. Армения31614:2510
6. Лихтенштейн0282:312
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