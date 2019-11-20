Образованию посчитали вложения в ВВП

Модернизация отдельных сегментов системы образования может обеспечить дополнительный прирост ВВП страны на душу населения — до 1 процентного пункта, оценили эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), изучив возможное влияние лучших практик в сфере образования на развитие человеческого капитала. Анализ учитывает эффекты от расширения доступа к дошкольному образованию, предоставление большей автономии школам и университетам, снижение числа студентов в пересчете на одного учителя, разделение учеников по способностям или достижениям и облегчение доступа к финансированию высшего образования для студентов. Сейчас страны ОЭСР тратят на начальные, средние и высшие учебные учреждения в среднем 3,5% ВВП. За последние десять лет объем госрасходов на образование вырос на 18%. На него повлиял, с одной стороны, рост зарплат учителей (на 8%), а с другой — сокращение числа учащихся (на 6%).

Улучшение доступа к начальному образованию по примеру Японии, Венгрии и Нидерландов может увеличить ВВП на душу населения более чем на 1% в Чили, Ирландии и Турции. Если в среднем в странах ОЭСР большинство детей (74%) тратят на дошкольное образование более года, то в отстающих странах таких только 9%. Сокращение числа студентов в расчете на одного преподавателя до уровня Люксембурга, Греции и Швейцарии (менее десяти учеников на одного преподавателя) увеличит на 1% ВВП на душу населения для Великобритании, Чили, Франции, Турции и Южной Кореи (сейчас преподавательская нагрузка в них вдвое выше). Увеличение возраста разделения учеников по способностям увеличит доход на душу населения более чем на 1% для Чехии, Венгрии, Словакии и Турции и почти на 1,5% для Австрии и Германии. Повышение автономии школ (как в Великобритании, Чехии и Нидерландах) в сочетании с их внешней подотчетностью увеличило бы доход на душу населения более чем на 1,5% для Турции, Греции, Италии, Германии, Австрии, Франции и Португалии. Сходный эффект для этих стран будут иметь и сокращения ограничений на финансирование высшего образования для студентов. Наиболее эффективными по соотношению затрат и результатов среди всех практик, по оценке экспертов ОЭСР, являются повышение уровня дошкольного образования, увеличение автономии университетов и снижение барьеров для финансирования обучения студентов вузов.

Анастасия Мануйлова