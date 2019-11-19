Незаконную свалку в Кронштадте ликвидировали после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Кронштадтского района Санкт-Петербурга по итогам проверки соблюдения требований природоохранного законодательства выявила места незаконного сброса отходов вдоль Цитадельского шоссе на острове Котлин. На месте были обнаружены мешки с бытовым мусором и лом металла. При этом мусор находился вне специально оборудованных мест для хранения отходов, сообщили в надзорном ведомстве.

В адрес администрации Кронштадтского района по факту выявленных нарушений было внесено представление. По результатам принятых мер незаконная свалка ликвидирована, мусор с участка вывезен.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Росприроднадзор оштрафовал администрацию Невского района Петербурга за отказ ликвидировать свалку на Дальневосточном проспекте, неподалеку от недавно установленного памятника Даниилу Гранину.