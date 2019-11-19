Администрация Невского района оштрафована за свалку около памятника Даниилу Гранину

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора наложило штраф в размере 400 тыс. рублей на администрацию Невского района Петербурга за невыполнение требований по ликвидации свалки отходов на территории квартала СУН-16, ограниченного Дальневосточным проспектом, улицами Еремеева, Зольной и Складской. Там в ближайшее время должно состояться официальное открытие памятника петербургскому писателю Даниилу Гранину.

Как сообщили в Росприроднадзоре, в адрес районной администрации было внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, однако этого выполнено не было. При этом эксперты ведомства установили, что объединенные пробы отходов, отобранные на нескольких участках расположенного на указанной территории золоотвала, относятся к IV и III классам опасности.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что открытие установленного неподалеку от свалки памятнику Даниилу Гранину было перенесено из-за планируемого визита на церемонию президента РФ Владимира Путина.