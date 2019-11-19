Метростроевцы проложили 2000-е кольцо в строящемся перегоне «коричневой» ветки петербургского метро

Во вторник, 19 ноября, проходчики ЗАО «Тоннельный отряд-3» (дочернее предприятие ОАО «Метрострой») смонтировали 2000-е кольцо в левом перегонном тоннеле от будущей станции «Казаковская» («Юго-Западная») к станции «Путиловская» строящейся Красносельско-Калининской («коричневой») линии петербургского метрополитена. В настоящий момент до границы станции «Путиловская» осталось меньше 500 м, сообщается в группе «Метростроя» в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о невозможности ускорения строительства «коричневой» ветки метро, первый участок которой планируется открыть не раньше лета 2022 года.