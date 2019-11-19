Шведский владелец Melon Fashion Group выставил свои активы на продажу

Шведская компания Eastnine — основной владелец Melon Fashion Group, управляющей сетями Befree, Love Republic, Zarina и Sela, выставила на продажу контрольную долю в бизнесе. Об этом «Ъ» сообщил источник, знакомый с предложением.

По имеющимся у «Ъ» данным, пакет может стоить до 9 млрд рублей. В 2018 году выручка MFG выросла на 27% — до 17,63 млрд руб., а чистая прибыль — с 732 млн до 1,03 млрд руб. При этом эксперты полагают, что найти покупателей на такой крупный актив будет сложно, поскольку продажи одежды и обуви в России в настоящий момент не растут.

Подробнее — в материале «Ъ» «Eastline провожают по одежке».