В Чебоксарском колледже отменили угрозу отчисления студентов за участие в митингах

После вмешательства прокуратуры в Чебоксарском электромеханическом колледже отменены предупреждения студентов за участие в митингах и общественных мероприятиях, сообщил “Ъ” старший помощник прокурора Чувашии по взаимодействию со СМИ Алексей Якушевич. Ранее студентам, в частности, угрожали возможным отчислением.

Как сообщал “Ъ”, с середины сентября администрация возглавляемого председателем Общественной палаты Чувашии Алексеем Судленковым колледжа начала сбор подписей со студентов под документом «Ознакомление с правилами поведения в МЦК-ЧЭМК и приведенными ниже законами». В п. 10 документа указывалось, что студенту «разъяснена мера наказания» по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ о недопустимости нахождения несовершеннолетних на публичных мероприятиях (митинги, пикеты, шествия, демонстрации). По документу студенты также предупреждались, что «в случае поступления официальных жалоб из УВД и МВД и т. д. к студенту, как не исполняющему законы и правила внутреннего распорядка колледжа, применяются меры административного воздействия вплоть до исключения из колледжа». Согласно документу, руководство колледжа могло отчислить студента из учебного заведения, если он нарушит регулирующее поведение граждан в общественных местах законодательство в общей сложности по десяти статьям КоАП РФ.

После публикаций в интернете и СМИ прокуратура Ленинского района Чебоксар провела проверку в колледже, по итогам которой признала приводимые в документе колледжа основания об отчислении студентов «необоснованными» и нарушающими законодательства об образовании. Надзорный орган направил руководству колледжа официальное прокурорское представление. После этого предупреждения студентов были отменены.

«После официального представления прокуратуры из всех внутренних документов колледжа изъято вышеуказанное основание о возможности отчисления студента. Сейчас в колледже такого рода внутренних документов не распространяется. По итогам рассмотрения акта прокурорского реагирования заместитель директора по воспитательной работе колледжа наказан дисциплинарно — ему объявлено замечание»,— пояснили “Ъ” в прокуратуре.

Господин Якушевич подчеркнул, что нарушители статей КоАП РФ обязаны нести административную ответственность в соответствии с законом, но это, по его словам, не может быть основанием для отчисления студента.

«При этом проверка прокуратуры не выявила в колледже фактов отчисления студентов из колледжа по указанным во внутреннем документе учебного заведения основаниям»,— отметил он.

Олег Ерусланов, Чебоксары