Суд взыскал 27 млн рублей с Константина Аверина в пользу Стелла-банка

Ростовский арбитражный суд постановил взыскать 27 млн руб. с известного предпринимателя Константина Аверина в пользу обанкротившегося Стелла-банка. Таким образом, суд частично удовлетворил требование Агентства по страхованию вкладов (АСВ) вернуть порядка 92 млн руб., которые он получил в банке в преддверии его банкротства.

В 2017 году в рамках арбитражного дела о банкротстве Стелла-банка АСВ потребовало признать недействительными несколько сделок по выдаче предпринимателю суммарно 91,9 млн руб. с его счетов в банке и возвратить деньги в конкурсную массу. АСВ мотивировало свое требование тем, что упомянутые операции были проведены в преддверии банкротства банка. Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций отказали в его удовлетворении, однако Верховный суд РФ отправил его на новое рассмотрение в ростовский арбитраж, который вынес определение о взыскании с предпринимателя 27 млн руб. в пользу Стелла-банка.

Константин Аверин является основателем Стелла-банка, до апреля 2016 года он был его 100% владельцем. После этого акционерами кредитной организации стали 11 малоизвестных физических лиц, а спустя несколько дней ЦБ РФ отозвал у нее лицензию.

Подробнее об арбитражном деле — в материале “Ъ-Юг” «Иск стоит массы»

Вадим Водолазов