«Красивые» номера укомплектовали с пошлинами

В правительстве придумали, как бороться с незаконной продажей «красивых» номеров на авто. “Ъ FM” пообщался с продавцами на сером рынке и выяснил, как на них отразится эта идея. Систему легального выбора госзнаков создают МВД и Министерство экономического развития, говорят источники “Ъ”. В документе есть пункт, который обяжет водителя заплатить пошлину государству, даже если он покупает «красивый» номер у другого водителя. Подробности — у Ивана Якунина.

Концепция правительства описывает два случая. Первый — если человек купил новую машину у дилера и обратился в ГИБДД за номером. Если владелец согласен, чтобы система сгенерировала его случайно, доплачивать не нужно. Если он хочет выбрать номер, и он свободен, это может стоить до 10 тыс. руб. Но если водитель хочет редкий знак, вроде 777, то придется заплатить несколько сотен тысяч. Конкретные суммы в документе пока не утверждены. Второй вариант — когда водитель покупает «красивый» номер вместе с машиной-донором. Новые правила заставят и его раскошелиться, говорит обозреватель “Ъ” Иван Буранов: «Согласно новым правилам, при продаже машины вместе с “красивым” номером новый владелец должен будет еще раз заплатить повышенную госпошлину за особый знак. Не исключено, что она будет составлять 200-300 тыс. руб. Если он не захочет этого сделать, то номер вернется в ГИБДД, а владельцу выдадут обычный знак. Такая схема сделает теневой рынок невыгодным, и в итоге он изживет себя, говорят источники “Ъ”, знакомые с разработкой новой системы».

Юридически придраться к продавцам «красивых» номеров на сером рынке сложно. Поэтому в интернете есть множество сайтов, которые связывают клиентов и владельцев машин с запоминающимся госзнаком. Пресловутое ЕКХ, то есть «еду, как хочу», уже не в тренде — цены на номер с этими буквами не превышают 500 тыс. руб. Одно из самых дорогих предложений, которое удалось обнаружить “Ъ FM”, — это номер А 777 АА, который закреплен на старой «Волге». Владелец готов расстаться с ней за 1,75 млн. Но есть возможность получить скидку: «Если вы хотите, чтобы машину продали по договору и в нем полностью указали сумму, то будет одна цена, а если вы согласны на то, что по документам стоимость будет ниже, например, та, за которую брали машину, чтобы мы не попадали на налог, то мы готовы сделать скидку в 15%».

Частая схема, когда владелец хочет после сделки получить свою машину назад. Ее “Ъ FM” описал владелец номера с буквами АМО — его принято расшифровывать как «администрация Московской области»:

— То есть сначала мы с вами заключаем один договор, и вы мне продаете за ту цену, которая указана в объявлении, а потом? — А потом вы мне его обратно продаете, а номера оставляете себе. — А продаю я вам его уже по себестоимости? — Да, на самом деле можно указать любую сумму продажи, это не принципиально. Мы заранее заключим два договора, чтобы в последний момент вы не отказались.

В целом наценка в 200-300 тыс. руб., конечно, может снизить спрос среди любителей «красивых» номеров. С другой стороны, за самые редкие комбинации платят несколько миллионов. Например, за 3,4 млн руб. “Ъ FM” предложили приобрести номер АМР — его расшифровывают как «администрация». Такими пользовались высшие эшелоны власти, поэтому машины называли «вездеходами». Впрочем, представитель площадки по продаже таких знаков сказал, что этот термин уже устарел: «“Вездеходов” уже нет, сейчас номера вообще никак не оцениваются, потому что они находятся в свободном пользовании. Это просто красота, понты, и больше ничего. Сейчас все знают, что номера продаются, поэтому гаишники спокойно остановят любой автомобиль, если он, конечно, без мигалки».

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Кстати, у этого рынка, судя по всему, есть конкуренты и помимо государства. В Сети можно найти конторы, которые занимаются производством сувенирных номеров. Они никакой юридической силы не имеют, но установить их однажды ради фото в Instagram можно. Там и ЕКХ и АМР обойдутся всего в тысячу рублей.

Система государственной продажи «красивых» автономеров действует, в частности, в Арабских Эмиратах. Там за доплату можно сделать номер не из пяти знаков, а, например, из одного. Недавно номер «5» власти продали за €8 млн.