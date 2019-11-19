12-е заседание по делу «Седьмой студии». Главное

На заседании 19 ноября допросили трех свидетелей. Первой показания суду дала гендиректор московского концертного зала парка «Зарядье» Ольга Жукова, которая во время «Платформы» работала заместителем директора департамента поддержки искусства и народного творчества Минкультуры. Она сказала, что у «Платформы» было «яркое открытие»: «было народу битком», «министр Авдеев говорил речь». Прокурор зачитал показания Жуковой на стадии следствия, где она говорила, что за проверку документов (и первичных) по «Платформе» должна была отвечать Апфельбаум. Но суду Жукова сказала, что следователи ее слова «неправильно интерпретировали». Жукова дала характеристику Апфельбаум: «Самый квалифицированный сотрудник, что работал в Минкульте. Суперположительный».
Второй допросили Галину Лупачеву, заместителя руководителя Департамент культуры Москвы. Она рассказала, что в 2015 году в «Гоголь-центре» проводилась проверка за 2013–2015 годы. Прокурор зачитал ее показания на следствии, из которых следовало, что «Гоголь-центр» по лицензионным соглашениям поставил на своей сцене несколько спектаклей «Седьмой студии», а в отчетах для департамента указал их как «вновь созданные», то есть как оригинальные. Однако Лупачева сказала, что фраза про «вновь созданные» была неверно истолкована следователем, потому что «Гоголь-центр» не выдавал эти спектакли за свои и в отчетах они указывались как «прокатные».
Третьей показания дала Лариса Суглина, работник Главного контрольного управления Москвы. Она участвовала в проверке «Гоголь-центра» в 2015 году. По ее словам, проверка выявила нарушения по постановкам и прокату. «По постановке — <...> не были выполнены работы по постановке 2–3 спектаклей, но потом, в 2015 году, они были поставлены. По прокату — не были достигнуты те объемы, которые были установлены госзаданием». Прокурор также зачитал ее показания на следствии, согласно которым «Гоголь-центр» выдавал спектакли «Седьмой студии» как свои. Однако в суде Суглина это отрицала. Свои показания на следствии она подтвердила, но за исключением части про «вновь созданные» спектакли.
Софья Апфельбаум дополнила свои показания. Она пояснила суду, что в министерстве практика по запросу первичных документов была разная: «Департамент работал с 11 типами субсидий, только по двум субсидиям, которые были конкурсные, в инициативном порядке мы собирали первичные документы». Апфельбаум решила дополнить свои показания, чтобы «не наводилась тень на плетень» после допросов Андрея Малышева и Алексея Шалашова, бывших руководителей департамента поддержки искусства и народного творчества Минкульта, которые сказали суду, что по субсидиям должны были запрашиваться первичные документы.