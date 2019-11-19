Экономические показатели тянутся вниз

Агентство Moody's представило прогноз на 2020 год: мировая экономика в следующем году останется слабой, но рецессии не будет. По мнению аналитиков, основные риски — политическая непредсказуемость, торговые войны, замедление роста экономики в развитых странах — сохранятся и даже могут усилиться.

Ситуация может стать еще хуже, считает аналитик по финансовым рынкам Райффайзенбанка Денис Порывай: « Мы видим признаки замедления роста экономики во многих странах. Нет факторов, которые могли бы способствовать улучшению положения.

Те меры смягчения, которые запустили центральные банки, в лучшем случае поддержат существующий уровень.

Программ ФРС и ЕЦБ по выкупу активов и снижению ставок может быть недостаточно для того, чтобы компенсировать начавшийся циклический спад. Есть риск того, что темпы роста замедлятся еще больше».

Но если США и Китай договорятся, прекратятся торговые споры, мировая экономика будет расти быстрее, уверен старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Евгений Гранкин: «Я бы предположил, что темпы роста достигнут 3-3,2%. Конечно, мировая экономика сильно пострадала от торгового спора США с Китаем, оперативные данные говорят о спаде. Скорее всего, по итогам текущего года мы увидим в лучшем случае околонулевой темп прироста международной торговли. Но, несмотря на это, все же я вижу некоторые признаки того, что стороны пытаются договориться. Есть надежда на то, что в 2020 году негативное влияние этого фактора будет не таким значительным».

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В этом году мировая экономика показала самый медленный рост со времен рецессии 2009-го. По оценке Всемирного банка, он составил чуть более 2,5%.

Иван Корякин