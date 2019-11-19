Холдингу «Новотранс» присвоен долгосрочный кредитный рейтинг

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» впервые присвоило долгосрочный кредитный рейтинг облигационному займу серии 001P-01, планируемого к выпуску АО «Холдинговая компания "Новотранс"» Константина Гончарова, на уровне ruA (EXP). При этом для холдинга данный рейтинг был ожидаемым — он отражает всю существенную информацию о компании, имеющуюся у агентства, сообщили в «Новотрансе».

В холдинге напомнили, что в августе текущего года «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности АО «ХК "Новотранс"» на уровне ruA. Прогноз по рейтингу был обозначен как стабильный.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что холдинговая компания «Новотранс» нарастила присутствие в Северо-Западном регионе, купив первый стивидорный актив — ООО «Глобал-Сервис», работающее в порту Усть-Луга.