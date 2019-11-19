«ИрАэро» начала выполнять рейсы из Екатеринбурга в Саратов

В международном аэропорту Кольцово (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») состоялся первый за три года регулярный прямой рейс в Саратов. Его выполнила авиакомпания «ИрАэро» с 67 пассажирами на борту, сообщает пресс-служба Кольцово.

Полеты из Екатеринбурга в Саратов выполняются на Sukhoi Superjet 100 дважды в неделю – по вторникам и четвергам в 17:40. Из Саратова можно будет улететь по средам и пятницам в 13:00. Время в пути составит 2 часа.

По итогам девяти месяцев Кольцово отчитался о пассажиропотоке 2,05 млн человек, что на 2,26% больше аналогичного периода прошлого года. Всего из аэропорта Екатеринбурга выполняли рейсы 69 авиакомпаний на 95 пассажирских направлениях. Пассажиропоток на внутренних авиамаршрутах составил 1,3 млн человек (рост на 7,86%), на международных — 702 тыс. (снижение 7%).