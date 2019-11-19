Бюджет Нижегородской области может понести потери из-за перераспределения штрафов

Согласно апрельским изменениям в Бюджетный кодекс РФ, средства, полученные в результате уплаты штрафов, возмещения ущерба и применения санкций, с 1 января 2020 года будут зачисляться в федеральный бюджет, а не региональный, как сейчас. Соответственно, казна Нижегородской области будет нести потери. По итогам 2018 года консолидированный бюджет региона благодаря таким поступлениям пополнился на 257 млн руб, сообщили “Ъ-Приволжье” в региональном минфине. Однако там отметили, что в полном объеме количество недополученных средств можно будет оценить только в 2020 году.

Компенсировать регионам такие потери планируется за счет передачи федеральной доли от платы за негативное воздействие на окружающую среду в пользу муниципальных бюджетов. Сейчас казна РФ получает 5% сборов, регионы – 40%, муниципалитеты – 55%. С 2020 года предлагается направлять в областные бюджеты 40% таких сборов, а в муниципальные – 60%. В минфине Нижегородской области пояснили “Ъ-Приволжье”, что благодаря такому перераспределению региональная казна может пополниться на сумму около 16 млн руб.

Подробнее об изменении закона – в материале “Ъ” «Штрафы попали под передел».

Анастасия Еремина